Siege für die Grasshoppers und Aarau

GC schlug nach Unentschieden gegen Schaffhausen und Vaduz Kriens 2:0, Aarau setzte sich mit dem gleichen Resultat beim Aufsteiger Lausanne-Ouchy durch. Im dritten Samstagsspiel trennten sich Schaffhausen und Winterthur 1:1.

Djibril Diani und Veroljub Salatic erzielten die Tore der Grasshoppers im Letzigrund. Für Aarau, das am Genfersee ohne den intern für zwei Spiele suspendierten Stürmer Stefan Maierhofer antrat, verwertete Markus Neumayr einen Foulpenalty und lenkte Ouchy-Verteidiger Lavdrim Hajrulahu eine Flanke ins eigene Tor.

Maierhofer habe nach dem 0:3 in Wil vor einer Woche mit einem Kommentar auf seinem Twitter-Profil eine Grenze überschritten, teilten die Aarauer mit. Nachdem er erst für die letzten zehn Minuten eingewechselt worden war, hatte der Österreicher geschrieben: "No Major No Party! In einem verrückten Spiel mussten wir uns mit 3:0 gegen den FC Wil 1900 geschlagen geben."