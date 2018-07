Nach der Doppeladler-Affäre fliegt dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) jetzt auch der Doppelbürger-Streit um die Ohren. Die Idee, in der Nationalmannschaft keine Profis mehr auflaufen zu lassen, die über zwei Pässe verfügen, stösst selbst bei der SVP auf Kritik.

Tatsächlich versuchen die Schweizer Fussballfunktionäre schon seit Jahren, Doppelbürger unter Druck zu setzen – mit einer Strafklausel, die sämtliche Talente unterschreiben müssen, die in Auswahlteams speziell gefördert werden und künftig einmal in der Nationalmannschaft spielen könnten. Darin verpflichten sie sich, später einmal für die Schweiz zu spielen. Wenn sie diese Klausel verletzen, also irgendwann doch lieber für ein anderes Land spielen, wird eine Strafe fällig. Der Spieler oder der neue Nationalverband müssen dann die gesamten Ausbildungskosten zahlen, die ungefähr 25’000 Franken pro Jahr betragen.