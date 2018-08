Er werd nicht kandidieren für eine sechste Amtszeit, gab der Berner an einer Medienorientierung des SFV in Ittigen bei Bern bekannt. Ein sofortiger Rücktritt ist kein Thema. "Ich werde meine Amtszeit bis im Mai zu Ende führen", so Gilliéron.

Gilliéron ist seit 2009 SFV-Präsident. Er setzte sich damals in einer Kampfwahl gegen den früheren SBB-Chef Benedikt Weibel durch. Seither wurde er jeweils per Akklamation wiedergewählt.