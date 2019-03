Mit dem 1:1 in Lausanne ist dem FC Chiasso der zweite Coup der Saison nach dem Heimsieg gegen Leader Servette gelungen. Etwas Glück benötigten die Tessiner indessen. Bevor sie nach 37 Minuten mit einem Tor des früheren Luganesen Stefano Guidotti in Führung gingen, hatten die Waadtländer zehnmal aufs Tor geschossen. Dennoch reichte es Lausanne nur zum Ausgleich, den der aus der Super League erfahrene Stürmer Roman Buess schon zwei Minuten nach dem Rückstand erzielte. In der zweiten Halbzeit traf Buess mit einem wuchtigen Schuss aus wenigen Metern die Latte.

Neuling Kriens holte mit einem 1:0-Sieg in Wil drei wichtige Punkte für den Abstiegskampf. Das Spiel war auf des Messers Schneide. Kurz nach der Pause hatte der Wiler Sergio Cortelezzi Pech, als er mit einem Freistoss aus über 20 Metern die Latte traf. Nur zwei Minuten danach brachte auf der andern Seite der Palästina-Walliser Saleh Chihadeh die Luzerner mit seinem achten Saisontor in Führung. Er traf mit einem Kopfball auf eine hohe Hereingabe.

Telegramme und Rangliste

Lausanne - Chiasso 1:1 (1:1). - 2742 Zuschauer. - SR Turkes. - Tore: 37. Guidotti 0:1. 39. Buess 1:1. - Bemerkungen: 37. Pfostenschuss Guidotti (Chiasso), unmittelbar vor dem 0:1. 55. Lattenschuss Buess (Lausanne).

Wil - Kriens 0:1 (0:0). - 1120 Zuschauer. - SR Bieri. - Tor: 51. Chihadeh 0:1. - Bemerkungen: 49. Lattenschuss Cortelezzi (Rapperswil-Jona).

Rangliste: 1. Servette 26/54 (61:24). 2. Lausanne-Sport 26/44 (43:26). 3. Winterthur 26/39 (38:37). 4. Aarau 25/37 (39:37). 5. Wil 26/35 (26:30). 6. Kriens 26/32 (38:41). 7. Vaduz 25/28 (33:43). 8. Schaffhausen 25/28 (29:44). 9. Chiasso 26/27 (34:50). 10. Rapperswil-Jona 25/24 (32:41).