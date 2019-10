Seattle-Goalie Stefan Frei einziger Schweizer im Meisterrennen

Der Meister von 2016 setzte sich in einer turbulenten Achtelfinal-Partie gegen den FC Dallas mit dem früheren Schweizer Internationalen Reto Ziegler 4:3 nach Verlängerung durch.

Im Viertelfinal der MLS-Playoffs trifft Seattle auf Real Salt Lake mit dem ehemaligen Super-League-Spieler Everton Luiz.

Rooneys US-Gastspiel vorbei

Für Englands Rekordtorschützen Wayne Rooney endete das Gastspiel in der US-Profiliga nach eineinhalb Jahren. Der langjährige Stürmer von Manchester United blieb mit D.C. United in der ersten K.o.-Runde hängen. Das Team aus Washington zog gegen den Toronto FC nach Verlängerung 1:5 den kürzeren. Nun kehrt Rooney zurück in seine Heimat, wo er ab Januar für Derby County in der zweithöchsten englischen Liga auf Torejagd gehen wird.