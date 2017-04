Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg, das seine zweite WM-Teilnahme nach 2015 anstrebt, war bei der Auslosung am UEFA-Hauptsitz in Nyon als Nummer 6 der Setzliste im Topf 1 gesetzt.

Stärkste Gegner der Schweizerinnen in der Gruppe 2 dürften Schottland und Polen sein, die im Europa-Ranking auf Platz 10 (Schottland) und 19 geführt werden. Weissrussland ist die Nummer 26, Albanien musste sich als 36. über eine Vorrunde für die Gruppenphase qualifizieren.

Die Qualifikation beginnt am 11. September 2017 und endet am 4. September 2018. Die sieben Gruppensieger Europas qualifizieren sich direkt für die Endrunde vom 1. bis 30. Juni 2019. Die vier Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen die jeweiligen Gruppenersten, -dritten und -vierten erreichen die Playoffs um das achte und letzte europäische Ticket. Diese bestehen aus zwei Runden mit Hin- und Rückspielen im Oktober und November 2018.

Bevor die WM-Kampagne in gut 16 Monaten beginnt, steht für die Schweizerinnen die erstmalige EM-Teilnahme im Fokus. Am 10. Juni bestreitet die Schweiz gegen England ihr letztes Testspiel vor den am 16. Juli beginnenden Titelkämpfen.