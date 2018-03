Er war gerade 15-jährig, als er die Verantwortlichen des Schweizerischen Fussball Verbands (SFV) in Staunen versetzte. Im Rahmen eines Länderspiels mit der U16 absolvierte Lorenzo Gonzalez einen Sprinttest über 40 Meter. 4,90 Sekunden brauchte er, erzählt sein Vater Alex Gonzalez. Das hat vor ihm keiner geschafft, auch kein Spieler der A-Nationalmannschaft. Es ist dieses Tempo, diese unglaubliche Beschleunigung, die ihn schon in ganzen jungen Jahren bei Top-Klubs in ganz Europa begehrt machte.

Zu diesem Zeitpunkt lebt seine Familie noch in Genf, Lorenzo spielt im Nachwuchs von Servette. Aber sein Ziel ist schon damals klar: Er will der beste Stürmer der Welt werden. Ein gewaltiges Ziel, eines, das er vielleicht nie erreichen wird. Aber er setzt alles daran, dort hinzukommen. Darum ist für ihn schnell klar, dass er Servette verlassen wird. Nach elf Saisons, in denen er immer bester Torschütze und bester Vorbereiter war. Ein Ausnahmetalent.

Bevor er sich im Sommer 2016 definitiv entscheidet und bei Manchester City unterschreibt, bereist Lorenzo halb Fussball-Europa. Angefangen mit Borussia Mönchengladbach, wo er von Trainer Lucien Favre zu Hause empfangen wird. Er lässt sich nicht beeindrucken, schaut sich auch die Anlagen von anderen Topvereinen an: Juve, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen oder eben City. Als er den Etihad Campus im Norden der Stadt das erste Mal betritt, ist er sprachlos: 16 Fussballfelder direkt neben dem Stadion, Naturrasen, Kunstrasen, Hallenplätze, topmoderne Krafträume und Trainingsgeräte – das Beste, was es in der Fussball-Welt gibt.

Der FCB hatte nie Zeit

Natürlich, Pep Guardiola und seine Philosophie sind auch Gründe dafür, dass sich Lorenzo für City entscheidet. Aber letztlich ist es das Gesamtpaket. Und der FC Basel, hat er sich nie um das Riesen-Talent getan? «Doch», sagt Vater Alex bestimmt. Noch vor den Grossklubs. «Ruedi Nägeli (Scout beim FC Basel; a. d. Red.) hat uns sogar einmal zu einem Spiel eingeladen.»