Nach dem Hinspiel hätten die letzten 90 Minuten der Qualifikation in Basel zu einer reinen Formsache werden können. Doch weil die Schweizer ihre Torchancen nicht nutzten und nach dem Seitenwechsel stark nachliessen, mussten sie bis zum Schluss um die WM-Teilnahme bangen. In der 91. Minute rettete Ricardo Rodriguez auf der Torlinie und verhinderte so die Verlängerung.

Die Schweiz hätte schon früh für klare Verhältnisse sorgen können. Auf dem vom Regen durchtränkten Rasen erspielten sich die Schweizer schon in der ersten halben Stunde zahlreiche Möglichkeiten. Haris Seferovic, Blerim Dzemaili, Xherdan Shaqiri und Steven Zuber verpassten aus idealen Positionen das 1:0. Seferovic bot sich in der 85. Minute nochmals eine gute Torchance, die er ebenfalls ausliess.

Die Nordiren waren deutlich aktiver als noch vor drei Tagen in Belfast. In den ersten drei, vier Minuten und speziell nach der Pause spielten sie druckvoll auf das Schweizer Tor: Goalie Yann Sommer musste nach 180 Sekunden einen guten Schuss von Chris Brunt abwehren, und er sah in der 54. Minute wie nach einem rasanten Konter der Kopfball von Conor Washington nur knapp am Ziel vorbei flog. Nach einer Stunde feuerte George Saville einen weiteren Warnschuss ab.

Die Schweiz ging nicht nur mit ihren Chancen fahrlässig um, sie gewährte den spielerisch limitierten Nordiren mit Fortdauer der Partie immer mehr Freiheiten. Die Gäste konnten in der zweiten Halbzeit oft das Spieldiktat übernehmen und die Schweizer in die eigenen Platzhälfte zurückdrängen.

Trotz des zwiespältigen Auftritts in Basel verdiente sich die Mannschaft von Vladimir Petkovic die vierte WM-Teilnahme in Folge und die elfte insgesamt: Sie gewann inklusive Playoffs zehn der zwölf Qualifikationspartien. Nur gegen den Europameister Portugal im abschliessenden Spiel der Gruppenphase resultierte eine Niederlage.

Die Gruppengegner für die WM (14. Juni bis 15. Juli) werden der Schweiz am 1. Dezember in Moskau zugelost. Die Schweizer sind im Topf 2 eingeteilt.

Telegramm:

Schweiz - Nordirland 0:0

St.-Jakob-Park, Basel. - 36'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Brych (GER).

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Shaqiri (80. Freuler), Dzemaili (61. Mehmedi), Zuber; Seferovic (87. Embolo).

Nordirland: McGovern; Hughes, McAuley, Jonny Evans, Brunt; Norwood (74. Magennis); Ward (74. Jones), Davis, Saville, Dallas; Washington (82. McNair).

Bemerkungen: Schweiz ohne Djourou, Moubandje (alle verletzt) und Frei (Todesfall in der Familie), Nordirland ohne Corry Evans (gesperrt). Schweizer Ersatzspieler: Bürki, Hitz, Lacroix, Elvedi, Lang, Behrami, Gelson Fernandes, Edimilson Fernandes, Gavranovic. 92. Rodriguez klärt nach Kopfball von Jonny Evans auf der Torlinie. Verwarnungen: 7. Brunt (Foul). 72. Seferovic (Unsportlichkeit). 79. Jonny Evans (Hands).