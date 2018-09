Das zweite Signal kam nicht von einem Round Table in lockerer Atmosphäre, das nächste kräftige Statement setzte die Mannschaft dort ab, wo sie bereits vor der wochenlangen Sommerposse imposante Qualitäten demonstriert und nur zwei ihrer letzten 26 Partien verloren hatte: auf dem Rasen in St. Gallen, im höchst einseitigen Duell mit einem Vertreter der Top 12 Europas.

Innerhalb von 90 vorzüglichen Minuten schüttelten die Schweizer die Vorwürfe und Zweifel von Experten restlos aus den Kleidern, die teilweise unappetitlichen Begleiterscheinungen der im schwierigen Nachgang zur WM aufgekeimten Identifikationsdiskussion nicht richtig verkraftet zu haben. A prima vista war nichts mehr von irgendwelchen teaminternen Unebenheiten zu erkennen - im Gegenteil: Das Ensemble funktionierte wie in den besten Tagen der letzten WM-Kampagne.

Und der Rahmen zur Gala passte perfekt. Das Publikum hatte die Mannschaft und ihren Captain Granit Xhaka nicht so empfangen, wie es sich einige scharfzüngige Beobachter und Meinungsmacher vorgestellt hatten. Die Anhänger verhielten sich ausgesprochen wohlwollend, Pfiffe waren keine auszumachen, die 14'912 Zuschauer goutierten Vladimir Petkovics Personalwahl in jeglicher Beziehung. Skepsis? Liebesentzug? Von wegen: donnernder Applaus, euphorische La-Ola-Welle, Respekt für die Protagonisten und eine Ehrenrunde im Kybun-Park.

Am Anfang des sehr guten Auftritts sorgte einer für einen ersten Höhepunkt, der bereits in Russland positive Schlagzeilen produziert hatte: Steven Zuber, der in Hoffenheim wieder auf Touren kommt. Nach seinem Traumtor via Lattenunterkante nahm die Equipe von Petkovic Fahrt auf. Nach 23 Minuten erhöhten die dominanten Gastgeber gegen den Viertelfinalisten der letzten EM dank Denis Zakaria auf die kursweisende Marke von 2:0.

In der Folge spielte der Favorit so ziemlich das gesamte Repertoire seiner Vorzüge aus: gutes Passspiel, viel Tempo, Druck im gegnerischen Strafraum, Variantenreichtum, taktische Flexibilität. So wie es Petkovic im Vorfeld angekündigt hatte: "Wir wollen weiterhin überall Fortschritte machen und noch besser werden."

Man müsse sich um die Zukunft des Nationalteams keine Sorgen machen, meldete der Wolfsburger Admir Mehmedi ein paar Tage vor dem Kick-off. Er meinte das frische Personal, dem der Selektionär im Vergleich zur Endrunde in Russland eine erste Chance zur Empfehlung für die Zukunft gewährte. Im Vergleich zum WM-Stamm kamen neu Kevin Mbabu, Denis Zakaria und Breel Embolo zum Zug.

Mbabu, der YB-Aufsteiger des Jahres, hinterliess eine erste Visitenkarte. Der 23-Jährige hat als Rechtsverteidiger einiges zu bieten. Mit seiner Geschwindigkeit und Präzision in der Vorwärtsbewegung könnte der Romand ein Faktor werden. Eindruck hinterliess er auf der Position des wie vereinbart pausierenden Arsenal-Professionals Stephan Lichtsteiner jedenfalls - für den 103-fachen Internationalen bahnt sich ein komplexer Konkurrenzkampf an.

Die personellen Retouchen zeigten Wirkung, der Plan des Strategen Petkovic ging auf. Xherdan Shaqiri entfaltete sich im offensiven Zentrum wie gewünscht. Auch seiner Raffinesse wegen überrollte der Weltranglisten-Achte die chancenlosen Insulaner regelrecht. Aber nicht nur der Liverpooler fiel auf, auch alle übrigen überzeugten. Akanji, der Abwehrpatron, Xhaka und Zakaria, die beiden Kraftwerke im Mittelfeld, Haris Seferovic, der traf und auch sonst brillierte - oder der Basler Nachwuchsstürmer Albian Ajeti, der gleich beim Debüt das 5:0 markierte.