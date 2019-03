Der Offensivspieler des FC Liverpool, der zuletzt im Klub kaum mehr zum Einsatz gekommen war, leidet an einer schmerzhaften Entzündung in der Leistengegend und erklärte nach dem Zusammenzug am Montag in Zürich und einem ärztlichen Untersuch Forfait. Ein Ersatz für Shaqiri wird am Dienstag nachnominiert.

Nach Haris Seferovic, der Toptorschütze in der Nations League, ist Shaqiri der zweite gewichtige Ausfall im Ensemble von Nationaltrainer Vladimir Petkovic. Im Herbst hatte der 27-Jährige im zentralen offensiven Mittelfeld überzeugende Leistungen geboten. Beim 5:2 zum Abschluss der Nations League gegen Belgien bereitete Shaqiri in seinem 80. Länderspiel drei Tore vor. Seferovic hatte in diesem Spiel drei Treffer selber erzielt.

Shaqiri und Seferovic haben im Nationalteam zusammen 39 Tore geschossen. Die 22 derzeit im Aufgebot verbliebenen Spieler kommen gemeinsam auf 54 Treffer. Trotzdem sagte Petkovic: "Es gibt keinen Spieler, ohne den wir nicht spielen können. Wenn einer fehlt, muss die Mannschaft noch mehr geben. Dann kann man Ausfälle kompensieren."