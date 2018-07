Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der im Jahr 2002 vom FC Urdorf in die Nachwuchsabteilung des FCZ gewechselt war, debütierte im Februar 2007 in der ersten Mannschaft der Zürcher, mit der er zwei Meistertitel (2007, 2009) und drei Cupsiege (2014, 2016, 2018) feierte. In der vergangenen Saison kam er wegen eines Kreuzband- und Kapselrisses nur zu zwei Teileinsätzen in der Super League.