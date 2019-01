Der 24-jährige Österreicher erlitt am vergangenen Freitag im Spiel gegen Hertha Berlin einen Riss des Aussenbandes sowie eine Kapselverletzung im linken Knie und wurde operiert. Damit fehlt Schöpf dem Bundesligisten auch in den Achtelfinals der Champions League gegen Manchester City (20. Februar und 12. März).

In der Partie in Berlin verletzten sich auch der französische Mittelfeldspieler Benjamin Stambouli und der Stürmer Steven Skrzybski. Ihre Absenz ist allerdings weniger lang als bei Schöpf. Stambouli muss wegen eines Jochbeinbruchs vier Wochen pausieren, Skrzybski fällt mit einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel rund zwei Wochen aus.

Wann der Schweizer Breel Embolo zu seinem Comeback nach dem im November erlittenen Fussbruch kommt, ist weiterhin unklar. Schalkes Trainer Domenico Tedesco rechnet damit, dass Embolo im März zumindest wieder mit dem Training beginnen kann, wie er letzte Woche in einem Interview sagte. Medien in Deutschland spekulierten allerdings auch, dass Embolo in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommt.