Mittelfeldspieler Rudy kam im Sommer 2017 ablösefrei von Hoffenheim, nun kassiert Bayern von Schalke für den 28-jährigen deutschen Internationalen rund 16 Millionen Euro. Darauf haben sich die beiden Bundesliga-Spitzenklubs geeinigt.

Rudy stand in der letzten Saison bloss 16 Mal in der Startformation. Auf der Position vor der Abwehr setzte der damalige Trainer Jupp Heynckes in erster Linie auf Javi Martinez. Unter dem neuen Trainer Niko Kovac kam Rudy weder in der Bundesliga noch im Supercup oder im Cup zum Einsatz.