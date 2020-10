Roma und Basel-Bezwinger Sofia als Gegner der Young Boys

Die sportliche Ausgangslage für die Berner präsentiert sich in der Europacup-Saison 2020/21 ähnlich wie in der Vorsaison, als YB in der Gruppenphase scheiterte. Vor Jahresfrist hatte das Los dem Schweizer Meister mit den Glasgow Rangers, Porto und Feyenoord Rotterdam allerdings die klingenderen Namen beschert. Von den heuer gezogenen Gruppengegnern verbreitet einzig die AS Roma hierzulande so etwas wie Traditionsklub-Aura.

Das Wankdorf dürfte mit den derzeit geltenden Corona-Richtlinien der UEFA trotzdem in sämtlichen Heimspielen maximal ausgelastet sein. Der europäische Kontinentalverband erlaubt für internationale Partien vorerst nur eine Auslastung von 30 Prozent der Gesamtkapazität. Im Fall der Young Boys liegt die Grenze damit bei knapp 10'000 Zuschauern.

Ziel der Mannschaft von Gerardo Seoane muss - gerade im Hinblick auf den UEFA-Koeffizienten - das Erreichen der K.o.-Phase bleiben - trotz der anspruchsvollen Aufgaben. Während die Römer, in der abgelaufenen Europa-League-Saison in den Achtelfinals am späteren Sieger Sevilla gescheitert, als Favorit auf den Gruppensieg gelten, wird um die zweite Position voraussichtlich ein Dreikampf entbrennen. Cluj, das rumänische Äquivalent zu YB mit zuletzt drei Meistertiteln in Folge, blieb in der letzten Europacup-Saison wie die Roma an Sevilla hängen - trotz zweier Remis.

Welche Gefahr vom einstigen europäischen Spitzenklub CSKA Sofia ausgeht, musste am Donnerstag der FC Basel erfahren. Die Bulgaren waren mit einem 3:1-Sieg in Basel dafür verantwortlich, dass die Europacup-Wettbewerbe in dieser Saison mit YB als einzigem Schweizer Vertreter stattfinden werden. Die Gruppenphase beginnt am 22. Oktober, den genauen Spielplan veröffentlicht die UEFA am Freitagabend. Der Final findet am 26. Mai in Danzig statt.

Wie wichtig für den gesamten Schweizer Fussball ein gutes Abschneiden der Berner ist, verdeutlicht sich beim Blick auf den UEFA-Koeffizienten. Mit Griechenland, Kroatien und Tschechien liegen in der Rangliste drei Verbände knapp hinter der Schweiz, die mit zwei oder mehr Teams noch europäisch vertreten sind. Das Ranking bestimmt letztlich wie viele Europacup-Startplätze pro Verband vergeben werden.