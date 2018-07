Aber die Belgier haben in der Vergangenheit noch nie einen grossen Titel gewonnen …

… das stimmt. Die Belgier warten seit Jahrzehnten auf ein Erfolgserlebnis. Die Sehnsucht nach einem Titel ist entsprechend riesengross. Aber genau diese Sehnsucht nach einem Coup ist der Hauptgrund, warum ich ihnen den Titel zutraue. Die Belgier sind hungrig. Sie sind heiss auf Erfolge. Sie wollen die WM-Krone unbedingt. Natürlich ist auch der 2:1-Sieg im Viertelfinal gegen die grossen Brasilianer eine zusätzliche Motivationsspritze. Die Belgier haben einen Lauf und reiten auf einer Erfolgswelle. Auf dieser Welle sind sie meiner Ansicht nach auch in den zwei verbleibenden Spielen der WM nicht zu stoppen.

Was sind die Stärken der Belgier?

Die Mannschaft ist ausgeglichen besetzt. Und sie hat vor allem keinen Schwachpunkt. Es ist die Mischung aus mentaler, technischer, athletischer und taktischer Stärke, welche die Belgier so stark macht. Ein weiterer Grund für den Höhenflug ist die individuelle Klasse von einzelnen Spielern. Sie sind in der Lage, den Unterschied im Alleingang ausmachen zu können.

Welche Spieler meinen Sie?

Was die Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne und Eden Hazard in den fünf bisherigen WM-Spielen gezeigt haben, ist grossartig. Die zwei sind so etwas wie die Lebensversicherung des Teams. Der aktuell interessanteste Spieler in den Reihen der Belgier ist aber Youri Tielemans. Der 21-Jährige ist ein Juwel und momentan der grösste Hoffnungsträger in Belgien. Er gab im Herbst 2013 sein Debüt in der Champions League und ist damit der drittjüngste Spieler überhaupt und der jüngste Belgier, der in diesem Wettbewerb zum Einsatz gekommen ist. Das allein sagt schon viel über die Klasse von Youri Tielemans aus.