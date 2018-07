Plötzlich steht er da. Am Spielfeldrand. Mit der 43 auf dem Rücken. Warmgelaufen ist er kaum, für taktische Anweisungen hat es auch nicht mehr gereicht. Er musst jetzt auf den Platz. In der 42. Minute wird Yves Kaiser für den unter Schmerzen vom Platz gefahrenen Raoul Petretta eingewechselt. Es ist Kaisers Profi-Debüt. In diesem so eminent wichtigen Auswärtsspiel des FC Basel gegen Paok Thessaloniki. Ein Moment, den er nie vergessen wird. Aber auch ein Moment, bei dem die Fussball-Schweiz denkt: Yves wer?

Nun, der heute 20-jährige Yves Kaiser wechselt 2013 vom FC Solothurn zum FCB, durchläuft alle Nachwuchsstufen, ist Captain der U21 und trainiert ab Januar 2018 mit den Profis. So die Fakten. Fakt ist aber auch: Kaiser ist am Dienstagabend Raphael Wickys beste, wenn nicht gar einzige Option als Petretta-Ersatz. Denn weil der einzige Rechtsverteidiger im Kader, Silvan Widmer, krankheitsbedingt gar nicht erst nach Griechenland mitreist, weil Taulant Xhaka rekonvaleszent, Neftali Manzambi frei von Lust auf diese Position, Omar Gaber verkauft und Nachwuchsspieler Alessandro Stabile in den Ferien ist, ist Petretta schon die Notlösung. Ihn durch einen Nachwuchs-Innenverteidiger ersetzen zu müssen die Not-Not-Lösung.

Nur die Ziele sind gleich geblieben

Auch wenn Kaiser unter den gegebenen Umständen eine starke Partie zeigt, ist seine Einwechslung der letzte Anstoss für die Frage: Reicht das? Reicht dieser FCB-Kader – qualitativ als auch quantitativ – um alle Ziele zu erreichen? Diese sind naturgemäss in Basel nicht klein, die Rückeroberung des Meistertitels soll es sein, das Erreichen des Cupfinals und die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb – bevorzugterweise der Champions League. Das ist man sich in Basel gewohnt. Daran soll sich nichts ändern. Das Problem ist nur, dass sich in Basel mit Ausnahme der avisierten Ziele vieles geändert hat.