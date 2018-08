Die Königlichen brauchten zwei Penaltys, nachdem Borja Garcia die Gastgeber aus Katalonien in der 16. Minute überraschend in Führung gebracht hatte. Real-Captain Sergio Ramos glich sechs Minuten vor der Pause nach einem Foul an Marco Asensio vom Elfmeterpunkt aus. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel verwandelte dann Karim Benzema einen weiteren Penalty, nachdem erneut Asensio im Strafraum zu Fall gekommen war. Für die Entscheidung sorgten Gareth Bale nach einem Konter in der 59. Minute und erneut Benzema zehn Minuten vor Schluss.

Der neue Real-Trainer Julen Lopetegui verzichtete wie schon beim Saison-Auftakt auf den von Chelsea gekommenen belgischen Goalie Thibaut Courtois, zudem wurde der kroatische WM-Finalist Luka Modric erneut erst in der zweiten Hälfte eingewechselt.

In der Tabelle liegt der Champions-League-Sieger nun dank des besseren Torverhältnisses vor dem FC Barcelona an der Spitze.

Telegramm und Resultate:

Girona - Real Madrid 1:4 (1:1). - 13'889 Zuschauer. - Tore: 16. Garcia 1:0. 39. Ramos (Foulpenalty) 1:1. 52. Benzema (Foulpenalty) 1:2. 59. Bale 1:3. 80. Benzema 1:4.

Resultate: Espanyol Barcelona - Valencia 2:0. FC Sevilla - Villarreal 0:0. Girona - Real Madrid 1:4. - Montag: Levante - Celta Vigo 20.15. Athletic Bilbao - Huesca 22.00.

Rangliste: 1. Real Madrid 2/6. 2. FC Barcelona 2/6. 3. FC Sevilla 2/4. 4. Espanyol Barcelona 2/4. 5. San Sebastian 2/4. 6. Atlético Madrid 2/4. 7. Levante 1/3. 8. Athletic Bilbao 1/3. 8. Huesca 1/3. 10. Getafe 2/3. 11. Celta Vigo 1/1. 12. Valladolid 2/1. 13. Girona 2/1. 14. Alaves 2/1. 14. Betis Sevilla 2/1. 16. Leganes 2/1. 17. Villarreal 2/1. 18. Valencia 2/1. 19. Eibar 2/0. 20. Rayo Vallecano 2/0.