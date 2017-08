Raphael Wicky hat schon Einiges erlebt. Seine aktive Karriere brachte ihn via FC Sion nach Deutschland und Spanien, und irgendwann sogar nach Amerika. Bei seinen verschiedenen Stationen erlebte der ehemalige Nati-Spieler auch diverse Cup-Spiele. Egal ob in Spanien, der Schweiz oder Deutschland. Am prägendsten war aber ein Erlebnis im DFB-Pokal.

Wicky, damals noch Spieler des Hamburger SV, war dabei, als sich einer der grössten Wettskandale der Fussballgeschichte abspielte. Die Hamburger traten gegen den Regionalligisten Paderborn an. Führten zuerst 2:0 – um am Ende mit 2:4 zu verlieren. Man könnte von einem dieser Spiele sprechen, die es im Cup eben gibt. In diesem Wettbewerb, der nun mal seine eigenen Regeln schreibt.

Der erkaufte Penalty

Fast genau auf den Tag 13 Jahre später sitzt Raphael Wicky aber im Pressezentrum des FC Basel, dessen Cheftrainer er mittlerweile ist, und erinnert sich genau: "Wir haben auf dem Platz schon gemerkt, dass etwas nicht sauber ist. Da wurde auf einmal ein Penalty gepfiffen, wo keiner war. Aber das wollte niemand hören. Das war alles relativ spektakulär" Die Hamburger Pleite kam nur unter erkaufter Mithilfe von Schiedsrichter Robert Hoyzer zustande. "Das werde ich nie vergessen", sagt Wicky.