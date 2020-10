Rakitic remisiert bei Rückkehr nach Barcelona

Die Gäste aus Sevilla gingen bei der Rückkehr von Ivan Rakitic ins Camp Nou bereits in der 8. Minute in Führung. Luuk de Jong nutzte eine schlechte Kopfball-Intervention seines Landsmanns Frenkie de Jong nach einem Corner zum 2. Saisontor. Die Antwort der Katalanen folgte auf den Punkt. Philippe Coutinho glich zwei Minuten nach dem Rückstand auf Vorarbeit von Lionel Messi für die Katalanen aus. Sevilla sowie Barcelona hatten ihre ersten beiden Liga-Einsätze siegreich gestaltet.

Real Madrid setzte sich derweil dank einem 2:0-Sieg gegen Levante an die Tabellenspitze. Das Team von Zinedine Zidane feierte nach einem Unentschieden zum Auftakt den dritten Sieg in Serie. Vinicius Junior (16.) und Karim Benzema (95.) erzielten die Tore zum Auswärtssieg in Valencia.

Telegramm und Rangliste:

Levante - Real Madrid 0:2 (0:1). - Tore: 16. Vinicius 0:1. 95. Benzema 0:2.

Barcelona - Sevilla 1:1 (1:1). - Tore: 8. De Jong 0:1. 10. Coutinho 1:1. - Bemerkungen: Araujo (Barcelona) lenkt Ball an die eigene Latte.

Rangliste: 1. Real Madrid 4/10 (6:2). 2. Betis Sevilla 5/9 (7:6). 3. San Sebastian 5/8 (7:2). 4. Villarreal 5/8 (6:7). 5. FC Barcelona 3/7 (8:1). 6. FC Sevilla 3/7 (5:2). 7. Getafe 4/7 (4:3). 8. Granada 4/7 (6:8). 9. Valencia 5/7 (7:7). 10. Cadiz 5/7 (5:6). 11. Osasuna 4/6 (5:4). 12. Atletico Madrid 3/5 (6:1). 13. Celta Vigo 5/5 (3:7). 14. Elche 3/4 (1:3). 15. Eibar 5/4 (4:6). 16. Huesca 5/4 (2:4). 17. Alaves 5/4 (3:6). 18. Levante 4/3 (5:8). 19. Athletic Bilbao 4/3 (2:5). 20. Valladolid 5/2 (3:7).