Er bereitete beim 3:1-Heimsieg gegen den HSV das 1:0 vor und schoss das 2:1 sowie das 3:1 selber.

Der frühere Stürmer von Chiasso und dem FC Zürich, mittlerweile 32 Jahre alt, war der Mann des Spiels. Vor dem 1:0 nach nur neun Minuten schlug der Brasilianer einen idealen Pass auf den belgischen Internationalen Thorgan Hazard. Nachdem der HSV ganz entgegen dem Spielverlauf früh in der Halbzeit ausgeglichen hatte, erzielte Raffael das 2:1 mit einem Linksschuss aus der Drehung. Für das 3:1 musste er dank perfekter Vorarbeit von Hazard nur noch den Fuss hinhalten.

Die Hamburger haben aus den letzten vier Spielen nur zwei Punkte geholt. Am Samstag rutschen sie auf den vorletzten Platz ab, falls Rivale Werder Bremen aus dem Heimspiel gegen Mainz mindestens einen Punkt herausholt.

Bei Gladbach blieb der lange verletzt gewesene Josip Drmic auf der Ersatzbank, nachdem er zuletzt im Match in Freiburg von Beginn an gespielt hatte. In der Anfangsformation standen Yann Sommer und Nico Elvedi, der kurz nach der Pause ersetzt wurde. Denis Zakaria verbüsste ein Sperre.

Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 3:1 (1:0). - 51'409 Zuschauer. - Tore: 9. Hazard 1:0. 53. Hahn 1:1. 74. Raffael 2:1. 79. Raffael 3:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, bis 54. mit Elvedi, ohne Zakaria (gesperrt) und Drmic (Ersatz). Hamburger SV ab 84. mit Janjicic. Lattenschuss: 6. Oxford (Borussia Mönchengladbach).

Rangliste: 1. Bayern München 16/38 (36:11). 2. Schalke 04 16/29 (26:19). 3. RB Leipzig 16/28 (25:22). 4. Borussia Mönchengladbach 17/28 (27:28). 5. Bayer Leverkusen 16/27 (30:19). 6. Hoffenheim 16/26 (26:20). 7. Borussia Dortmund 16/25 (37:23). 8. Eintracht Frankfurt 16/25 (18:16). 9. Augsburg 16/23 (24:20). 10. Hannover 96 16/22 (20:22). 11. Hertha Berlin 16/21 (23:23). 12. Wolfsburg 16/19 (21:20). 13. SC Freiburg 16/18 (14:28). 14. VfB Stuttgart 16/17 (13:20). 15. Mainz 05 16/16 (17:26). 16. Hamburger SV 17/15 (15:25). 17. Werder Bremen 16/14 (11:18). 18. 1. FC Köln 16/3 (9:32).