Der frühere Bundesligaprofi Jefferson Farfan, der bei Lokomotive Moskau spielt, brachte den Gastgeber in der 27. Minute mit einem satten Schuss aus rund zwölf Metern in Führung, Christian Ramos sorgte mit dem 2:0 in der 65. Minute im Anschluss an einen Corner für die Entscheidung.

Das Hinspiel in Wellington 0:0 hatte geendet. Für Peru, das in der Südamerika-Qualifikation Rang 5 belegt hatte, ist es die fünfte WM-Teilnahme, die erste seit 1982.