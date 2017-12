Die beide Niederlagen gegen den Aufsteiger Strasbourg in der Meisterschaft und Bayern München in der Champions League waren die ersten empfindlichen Rückschläge von PSG in dieser Saison. Sie führten dazu, dass der Trainer Unai Emery in Frage gestellt wurde.

Nun hat sich der Spanier dank dem Sieg gegen Lille etwas Luft verschafft. In Abwesenheit des gesperrten Neymar schossen die Argentinier Angel Di Maria und Javier Pastore sowie der französische Teenager Kylian Mbappé die Pariser Tore.

Ligue 1. 17. Runde vom Samstag:

Paris Saint-Germain - Lille 3:1 (1:0). - Tore: 28. Di Maria 1:0. 49. Pastore 2:0. 86. El-Ghazi 2:1. 93. Mbappé 3:1.

20.00 Uhr: Monaco - Troyes. Guingamp - Dijon. Metz - Rennes. Toulouse - Caen. Angers - Montpellier.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 17/44. 2. Lyon 16/32. 3. Monaco 16/32. 4. Marseille 16/32. 5. Nantes 16/27. 6. Rennes 16/24. 7. Caen 16/23. 8. Montpellier 16/22. 9. Amiens 16/21. 10. Dijon 16/21. 11. Strasbourg 17/21. 12. Nice 16/20. 13. Saint-Etienne 16/20. 14. Bordeaux 17/20. 15. Guingamp 16/19. 16. Troyes 16/18. 17. Lille 17/18. 18. Toulouse 16/16. 19. Angers 16/14. 20. Metz 16/4.