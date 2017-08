Die Pariser, die ihre 44. Kampagne ohne Unterbruch in der höchsten Liga in Angriff nahmen, waren dem Aufsteiger in dessen erstem Ligue-1-Auftritt überhaupt hoch überlegen. Es dauerte aber bis zur 42. Minute, ehe Edinson Cavani das dominante Heimteam in Führung brachte.

Der Uruguayer, in der letzten Saison mit 35 Treffern der Topskorer, knüpfte also nahtlos an seine überragende Quote an (50 Treffer in 52 Spielen seit dem Saisonstart 2016/17). Das 2:0 gelang Javier Pastore nach 4-gegen-1-Konter und Querpass von Cavani.

Telegramm:

Paris Saint-Germain - Amiens 2:0 (1:0). - Tore: 42. Cavani 1:0. 80. Pastore 2:0.