Sie haben gegenüber unserer Zeitung gesagt, die Vorfälle vom Sonntag, die zum Abbruch des Spiels gegen GC geführt haben, seien für Sie «unter keinen Umständen tolerierbar». Was heisst das genau?

Paul Winiker: Es braucht zeitnahe und spürbare Konsequenzen für diese Chaoten. Und zwar strafrechtliche wegen Nötigung und Drohung und solche, die vom Fussballverband ausgesprochen werden.

Das nützt herzlich wenig, die Liste von Vorfällen ist lang.

Ich kann mich an keinen Spielabbruch in Luzern aufgrund eines solchen Verhaltens erinnern. Aber ja: Es war offenbar nicht möglich, das zu verhindern, was am Sonntag in Luzern vorgefallen ist.