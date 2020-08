Nuzzolo bleibt bei Xamax

Der wichtigste Spieler des Absteigers verlängerte den Vertrag mit den Neuenburgern um zwei Jahre und wird zumindest die kommende Saison auf dem Rasen bestreiten.

Der 37-jährige Nuzzolo bestritt seit der Rückkehr von den Young Boys zu Xamax vor vier Jahren 136 Ernstkämpfe für die Neuenburger und erzielte dabei 74 Tore. In der Saison 2017/18 trug er mit 26 Treffern und zehn Torvorlagen in der Challenge League entscheidend zum Wiederaufstieg in die Super League teil. Gleiches will er auch in der nächsten Spielzeit tun.