Norwich verliert Schlüsselspiel in Watford

Das Liga-Schlusslicht Norwich verlor beim ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelten Watford nach früher Führung 1:2. Danny Welbeck erzielte Watfords Siegtreffer in der 55. Minute per Fallrückzieher.

Klose, der in Norwichs Innenverteidigung durchspielte, traf bei den Gegentoren keine Schuld. Drmic kam erst in der 83. Minute für Teemu Pukki zum Einsatz und konnte am Ausgang der Partie nichts mehr ändern.

Kurztelegramme und Rangliste:

Crystal Palace - Chelsea 2:3 (1:2). - Tore: 6. Giroud 0:1. 27. Pulisic 0:2. 34. Zaha 1:2. 71. Abraham 1:3. 72. Benteke 2:3.

Watford - Norwich 2:1 (1:1). - Tore: 4. Buendia 0:1. 10. Dawson 1:1. 55. Welbeck 2:1. - Bemerkungen: Norwich mit Klose und Drmic (ab 83.).

Rangliste: 1. Liverpool 33/89 (72:25). 2. Manchester City 33/66 (81:34). 3. Chelsea 34/60 (63:46). 4. Leicester City 33/58 (63:31). 5. Manchester United 33/55 (56:33). 6. Wolverhampton 33/52 (45:36). 7. Arsenal 33/49 (49:41). 8. Tottenham Hotspur 33/48 (52:44). 9. Sheffield United 33/48 (34:33). 10. Burnley 33/46 (37:46). 11. Everton 33/44 (40:48). 12. Newcastle United 33/43 (35:45). 13. Southampton 33/43 (42:55). 14. Crystal Palace 34/42 (30:43). 15. Brighton & Hove Albion 33/36 (35:44). 16. West Ham United 33/31 (40:58). 17. Watford 34/31 (31:53). 18. Aston Villa 33/27 (36:62). 19. Bournemouth 33/27 (32:59). 20. Norwich City 34/21 (26:63).