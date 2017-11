Bis zur 80. Minute lag das Team des Schweizer Trainers Lucien Favre 0:1 zurück und war nach der roten Karte gegen Dante in der 40. Minute auch in Unterzahl.

Doch Toulouse schwächte sich in der 80. Minute ebenfalls (Rot gegen Amian Adou) und musste durch Mario Balotelli den Ausgleich hinnehmen. Der tunesische Joker Srarfi schoss in der 92. Minute den Siegtreffer für Nice, das damit den 3. Sieg aus den letzten 5 Ligue-1-Spielen realisierte und in der Tabelle von einem Barrage-Platz auf Rang 14 kletterte.

Von den Spitzenteams siegte einzig Olympique Marseille (3:0 bei Metz), während Lyon daheim mit 1:3 gegen Lille und Monaco auswärts (0:1 bei Nantes) als Verlierer vom Platz mussten.

Leader Paris Saint-Germain stand erst am Abend gegen Troyes im Einsatz.