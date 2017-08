"Er ist angekommen!", vermeldete PSG am Freitag auf Twitter und veröffentlichte ein Foto, auf dem der 25-jährige Stürmer ein Flugzeug verlässt. Am Nachmittag wird Neymar auf einer Pressekonferenz in Paris vorgestellt werden, für Samstag ist die offizielle Präsentation vor den Fans Parc de Prince geplant.

Der Wechsel vom FC Barcelona nach Paris für die Rekord-Transfersumme von 222 Millionen Euro sprengte alle bisherigen Dimensionen. Neymar hat einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Bereits am Freitag begann PSG den Verkauf von Trikots mit dem Namen des Stürmers. Die Fans standen vor dem Fanshop auf den Champs-Elysées Schlange, um sich eines der ersten 155 Euro teuren Trikots zu ergattern.