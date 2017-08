Das berichtete die Agentur AFP in der Nacht unter Berufung auf Angaben des Fussballverbands, der die notwendigen Unterlagen aus Spanien nicht bis Mitternacht erhalten hatte. Entsprechend sei die Frist für eine Spielberechtigung schon an diesem Samstag im ersten Ligaspiel des PSG gegen Aufsteiger Amiens verpasst worden. Der 222-Millionen-Euro-Einkauf Neymar wird vor dem Spiel offiziell den Fans des französischen Klubs präsentiert.

Run auf Neymar-Shirts

Der Rekordwechsel hat sich für den französischen Hauptstadt-Klub gleich am ersten Tag bezahlt gemacht: PSG-Fans kauften am Freitag mehr als 10'000 Leibchen mit dem Namen des 25-Jährigen und der Rückennummer 10, wie der Verein mitteilte. Bei einem Kaufpreis von durchschnittlich 100 Euro nahm PSG damit eine Million Euro ein. Das Geld muss sich der Klub allerdings mit dem Hersteller Nike teilen. Weil der Andrang an den beiden Fanshops des französischen Vizemeisters auf den Champs Elysées und im Stadion Parc des Princes so gross ist, bekommt am Samstag jeder Käufer nur ein Trikot.