In einem Match, der auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen schien, erzielte er in der 87. Minute das 1:0. PSG führt nach sechs Runden der Ligue 1 mit drei Punkten Vorsprung auf Angers und Nice die Tabelle an.

Telegramm und Rangliste

Lyon - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0). - Tor: 87. Neymar 0:1.

Weitere Resultate vm Sonntag: Rennes - Lille 1:1. Angers - Saint-Etienne 4:1.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 6/15 (12:2). 2. Angers 6/12 (13:10). 3. Nice 6/12 (10:8). 4. Rennes 6/11 (7:4). 5. Marseille 6/11 (8:7). 6. Lille 6/10 (8:6). 7. Nantes 6/10 (6:5). 8. Bordeaux 6/9 (9:7). 9. Lyon 6/8 (12:5). 10. Reims 6/8 (4:2). 11. Nîmes 6/8 (7:7). 12. Montpellier 6/8 (5:5). 13. Toulouse 6/8 (6:8). 14. Amiens 6/7 (7:9). 15. Brest 6/7 (5:7). 16. Strasbourg 6/6 (5:7). 17. Saint-Etienne 6/5 (6:12). 18. Metz 6/4 (5:10). 19. Monaco 6/3 (7:14). 20. Dijon 6/1 (2:9).