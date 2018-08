Tief in der Nachspielzeit, in der 96. Minute, schien das Spiel doch noch auf die Seite Newcastles zu kippen. Der Schiedsrichter ahndete ein Handspiel eines Cardiff-Verteidigers an der Strafraumgrenze mit einem Penaltypfiff. Die Nordengländer hatten im Duell zwischen dem Aufsteiger des letzten Jahres und dem Aufsteiger dieser Saison zuvor bereits die besseren Chancen gehabt. Und dies, obwohl sie ab der 66. Minute und einer Roten Karte gegen Mittelfeldspieler Isaac Hayden mit einem Mann weniger auskommen mussten.

Doch auch die letzte und grösste Gelegenheit liess das Team von Trainer Rafael Benitez, der erneut auf den Schweizer Neuzuzug Fabian Schär verzichtete, ungenutzt verstreichen. Der Penalty-Versuch von Newcastles Brasilianers Kenedy verdiente sich nur mit viel Goodwill das Prädikat "Abschlussversuch" und wurde dementsprechend von Goalie Neil Etheridge abgewehrt.

Durch das Remis sammelte sowohl Newcastle als auch Cardiff die ersten Punkte dieser Saison. Zum Auftakt hatte es für beide Teams Niederlagen abgesetzt.

Telegramme und Ranglisten

Cardiff City - Newcastle 0:0. - 30'720 Zuschauer. - Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (nicht im Aufgebot). 66. Rote Karte gegen Hayden (Newcastle) 97. Kenedy (Newcastle) verschiesst Penalty.

Rangliste: 1. Liverpool 1/3 (4:0). 2. Chelsea 1/3 (3:0). 3. Bournemouth 1/3 (2:0). 3. Crystal Palace 1/3 (2:0). 3. Manchester City 1/3 (2:0). 3. Watford 1/3 (2:0). 7. Manchester United 1/3 (2:1). 7. Tottenham Hotspur 1/3 (2:1). 9. Everton 1/1 (2:2). 9. Wolverhampton 1/1 (2:2). 11. Burnley 1/1 (0:0). 11. Southampton 1/1 (0:0). 13. Newcastle United 2/1 (1:2). 14. Cardiff City 2/1 (0:2). 15. Leicester City 1/0 (1:2). 16. Arsenal 1/0 (0:2). 16. Brighton & Hove Albion 1/0 (0:2). 16. Fulham 1/0 (0:2). 19. Huddersfield Town 1/0 (0:3). 20. West Ham United 1/0 (0:4).