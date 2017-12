Denis Zakaria

«Brasilien ist klar der Favorit in unserer Gruppe, aber dahinter ist es offen. Die Schweiz hat eine Chance, das ist sicher. Wie arbeiten in der Nationalmannschaft seit mehreren Jahren gut zusammen. Wir sind in einer starken Gruppe, aber das ist umso besser. An der WM zu spielen ist für alle Spieler ein Traum. Ich freue mich auf das Turnier und auch darauf, Russland kennenzulernen.»

Gelson Fernandes

«Den ersten Match gegen Brasilien zu spielen, das ist für mich ein Bubentraum. Objektiv gesehen, ist dies eine sehr, sehr schwierige Gruppe. Costa Rica war 2014 in den Viertelfinals, und Serbien verfügt über grossartige Individualisten. Es wird für uns schwer werden, aber wir werden nichts zu verlieren haben. Wir werden alles unternehmen, um in dieser Herausforderung zu bestehen.»

