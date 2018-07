«Wir hatten gegen Serbien das Hauptziel bereits erreicht. In diesem Moment dachten wir vielleicht, es geht alles von selber. Vielleicht blieb es auch in den Köpfen hängen, dass es im Achtelfinal nicht gegen Deutschland, sondern gegen Schweden ging. Schweden war natürlich auch kein Gegner, den man unterschätzen durfte. Aber in den Köpfen der Spieler spielt sich natürlich vieles ab.»

... über die Zukunft von Petkovic:

«Ich garantiere, dass wir mit Vladimir Petkovic in die Nations League gehen. Er ist kein Thema. Er hat für den Verband so viel Gutes geleistet. Mir gefällt seine gesamte Arbeit sehr gut, mit dem Team, mit uns, wie er die ganz Sache anpackt.»



... über das Toreschiessen:

«Es ist eine Krankheit, die wir schon länger haben. Es ist eine Frage für den Ausbildungschef Laurent Prince, wie wir das verbessern können, wie wir Akzente setzen wollen. Wenn du gegen Schweden in Rückstand gerätst, werden die fehlenden Tor natürlich schon zum Problem.»