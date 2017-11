Inter Mailand, bislang der erste Verfolger von Napoli, kam gegen Torino nur zu einem 1:1. Iago Falque brachte die Gäste aus Turin nach einer Stunde mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern in Führung, 19 Minuten später gelang dem Favoriten durch den eingewechselten Eder zumindest noch der Ausgleich. Der 30-Jährige traf nach Vorarbeit von Captain und Topskorer Mauro Icardi.

Napoli verpasste es in Verona gegen Chievo, den Vorsprung auf Inter auf vier Zähler auszubauen. Die Mannschaft von Maurizio Sarri musste gegen das Team aus dem Mittelfeld der Rangliste zum zweiten Mal nach dem Spitzenkampf gegen Inter am 21. Oktober (0:0) Punkte abgeben.

Durch das eher überraschende Remis von Napoli machte Juventus weiter an Boden gut. Der Titelverteidiger folgt mit nur noch einem Punkt Rückstand. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten und Aufsteiger Benevento lag Juve zwar bis zur 57. Minute 0:1 zurück. Doch Gonzalo Higuain und Juan Cuadrado drehten die Partie mit einer Doublette innert neun Minuten.

Benevento, das zur Pause keine Ballberührung im gegnerischen Strafraum aufwies, egalisierte durch die zwölfte Niederlage im zwölften Spiel eine Negativmarke. Seit Manchester United in der Saison 1930/31 hatte nie mehr ein Team aus einer Top-5-Liga die ersten zwölf Partien allesamt verloren.

Auch die AS Roma kam bis auf zwei Verlustpunkte an Napoli heran. Die Römer gewannen unter anderem dank zwei Toren des 20-jährigen Brasilianers Gerson bei der Fiorentina mit 4:2. Es war der zwölfte Auswärtssieg der AS Roma in Folge - eine solche Serie gelang einem Serie-A-Team noch nie.

Dauerregen in Rom

In Rom konnte die Partie zwischen Lazio Rom und Udinese nicht angepfiffen werden. Das Terrain im Olimpico war wegen heftiger Regenfälle nicht bespielbar. In den nächsten Tagen wird entschieden, wann das Spiel nachgeholt wird.

Serie A. 12. Runde vom Sonntag:

Inter Mailand - Torino 1:1 (0:0). - 73'000 Zuschauer. - Tore: 60. Falque 0:1. 79. Eder 1:1.

Chievo Verona - Napoli 0:0. - 12'000 Zuschauer.

Fiorentina - AS Roma 2:4 (2:2). - 25'026 Zuschauer. - Tore: 5. Gerson 0:1. 9. Veretout 1:1. 30. Gerson 1:2. 39. Simeone 2:2. 50. Manolas 2:3. 87. Perotti 2:4.

Juventus Turin - Benevento 2:1 (0:1). - 40'863 Zuschauer. - Tore: 19. Ciciretti 0:1. 57. Higuain 1:1. 66. Cuadrado 2:1. - Bemerkung: Juventus Turin ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Cagliari - Hellas Verona 2:1. Lazio Rom - Udinese wegen Regens verschoben.

18.00 Uhr: Atalanta Bergamo - SPAL Ferrara. - 20.45 Uhr: Sassuolo - Milan.

Rangliste: 1. Napoli 12/32. 2. Juventus Turin 12/31. 3. Inter Mailand 12/30. 4. Lazio Rom 11/28. 5. AS Roma 11/27. 6. Sampdoria Genua 11/23. 7. Torino 12/17. 8. AC Milan 11/16. 9. Chievo Verona 12/16. 10. Fiorentina 12/16. 11. Atalanta Bergamo 11/15. 12. Bologna 12/14. 13. Udinese 11/12. 14. Cagliari 12/12. 15. Crotone 12/12. 16. Sassuolo 11/8. 17. SPAL Ferrara 11/8. 18. Genoa 12/6. 19. Hellas Verona 12/6. 20. Benevento 12/0.