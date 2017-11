Die Neapolitaner, die den ersten Meistertitel seit 1990 anstreben, trafen in der 33. Minute. Der in Brasilien geborene italienische Internationale Jorginho verwertete einen Penalty im Nachschuss und sorgte damit dafür, dass sein Team die Tabellenführung verteidigte - mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf Inter Mailand und deren sieben auf die AS Roma und Juventus Turin.

Die AS Roma kam bei Genoa nur zu einem 1:1. Nachdem Stephan El Shaarawy die Römer in der 59. Minute in Führung geschossen hatte, glich Gianluca Lapadula mittels Penalty aus. Den Elfmeter verschuldete Daniele De Rossi, der für seinen Schlag ins Gesicht von Lapadula auch die Rote Karte sah.

Die AC Milan verliert weiter Boden auf die erweiterte Spitze. Die Mailänder kamen mit Ricardo Rodriguez gegen Torino daheim nur zu einem torlosen Remis und warten mittlerweile seit Ende September auf einen Heimsieg in der Meisterschaft.

Resultate und Tabelle:

Genoa - AS Roma 1:1 (0:0). - 20'949 Zuschauer. - Tore: 59. El Shaarawy 0:1. 70. Lapadula (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: 69. Rot gegen De Rossi (Roma/Tätlichkeit).

Milan - Torino 0:0. - 53'923 Zuschauer. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Udinese - Napoli 0:1 (0:1). - 20'000 Zuschauer. -Tor: 33. Jorginho 0:1. - Bemerkungen: Udinese mit Widmer (verwarnt), ohne Behrami (verletzt). 32. Scuffet (Udinese) hält Foulpenalty von Jorginho, der im Nachschuss trifft.

Die weiteren Resultate der 14. Runde: Bologna - Sampdoria Genua 3:0. Chievo Verona - SPAL Ferrara 2:1. Sassuolo - Hellas Verona 0:2. Cagliari - Inter Mailand 1:3.

1. Napoli 14/38 (35:9). 2. Inter Mailand 14/36 (28:10). 3. Juventus Turin 13/31 (37:14). 4. AS Roma 13/31 (24:9). 5. Lazio Rom 12/28 (32:14). 6. Sampdoria Genua 13/26 (27:18). 7. AC Milan 14/20 (19:18). 8. Bologna 14/20 (17:17). 9. Chievo Verona 14/20 (17:21). 10. Torino 14/19 (18:20). 11. Fiorentina 13/17 (22:18). 12. Atalanta Bergamo 13/16 (19:18). 13. Cagliari 14/15 (13:24). 14. Udinese 13/12 (18:24). 15. Crotone 13/12 (11:24). 16. Sassuolo 14/11 (8:24). 17. SPAL Ferrara 14/10 (12:23). 18. Genoa 14/10 (12:20). 19. Hellas Verona 14/9 (12:29). 20. Benevento 13/0 (6:33).