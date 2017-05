Der Waadtländer Fussballklub bekam wie Wohlen und Chiasso die Lizenz nicht in erster Instanz und verzichtet nun auf einen Rekurs. Dies bedeutet das Ende der professionellen Fussballära in Le Mont. Obwohl es in dieser Saison keinen sportlichen Absteiger geben wird, bringt die Neuigkeit für den FC Wohlen keine Entwarnung.