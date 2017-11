Hat dieser Fakt Folgen auf den kommenden Ligaspieltag? Nein. Von Müdigkeit ist beim FC Basel keine Spur. Im Gegenteil. Nach Nati-Pausen ist der FCB eine Macht. Nach der letzten Länderspielwoche gewannen die Basler auswärts in Lugano. Das 4:0 bedeutete den bislang höchsten Liga-Sieg in dieser Saison. Weil Leader YB in Lausanne verlor, konnte der FCB an diesem Spieltag sogar drei Punkte auf YB aufholen.

Auch die fiktive Post-Nati-Pause-Tabelle der kompletten WM-Qualifikation – also seit Sommer 2016 – führt der FC Basel mit 18 von 21 möglichen Punkten vor YB (16) und Lausanne (13) an. Lausanne? Da war doch was. Die Romands sorgen beim 2:1-Sieg im Joggeli Anfang September auch für den einzigen Punktverlust des FC Basel in diesem Zeitraum nach einer Länderspielpause.