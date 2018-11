In ihrem Plädoyer vor dem Dortmunder Landgericht legte die Anklage dem Beschuldigten Sergej W. am Montag unter anderem Mordversuch in fast 30 Fällen zur Last, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Mit dem Urteil wird am Dienstag kommender Woche gerechnet.

W. soll vor dem Anschlag auf einen wegen des Attentats fallenden Kurs der Aktie von Borussia Dortmund gewettet haben. Neben Mordversuchs wirft ihm die Staatsanwaltschaft das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und zweifache gefährliche Körperverletzung vor. Der Angeklagte hatte die Tat vor Gericht eingeräumt, aber eine Tötungsabsicht mit Nachdruck bestritten.