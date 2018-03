Wie gross die türkischen Hoffnungen auf ein Weiterkommen gegen den souveränen Leader der Bundesliga vor dem Rückspiel noch waren, zeigte sich nicht zuletzt daran, dass Besiktas-Coach Senol Günes gleich mehrere Stammkräfte im Hinblick auf die Meisterschafts-Entscheidung schonte. Die Münchner dagegen waren bestrebt, den 40'000 Zuschauern in Istanbul, die trotz Kehraus-Charakter des Spiels für Champions-League-Stimmung sorgten, etwas zu bieten. Bereits nach 90 Sekunden flog nach der Flanke von Thiago Alcantara Arturo Vidals Kopfball knapp am Tor von Tolga Zengin vorbei.

Nach 18 Minuten produzierten die Bayern dann erstmals etwas Zählbares. Diesmal schlug Thomas Müller die Flanke während Thiago im Strafraum per Direktabnahme verwandelte. Die Freude über seinen Treffer - den 100. der Bayern in einem Pflichtspiel in dieser Saison - währte beim spanischen Nationalspieler jedoch nur kurz. Zehn Minuten vor der Pause musste Thiago den Rasen wegen einer Muskelverletzung verlassen.

Spätestens nach dem 2:0, keine 30 Sekunden nach der Pause lenkte Gökhan Gönül eine Flanke von Rafinha ins eigene Tor ab, schalteten die Bayern in den Schongang. Die Kontrolle über das Spiel verlor das Team von Jupp Heynckes dennoch nie. Vagner Love erzielte für Besiktas nach einem Fehler von David Alaba in der 59. Minute zwar den Anschlusstreffer. In der 84. Minute stellte Sandro Wagner den Zweitore-Vorsprung jedoch wieder her.

Am Ende hatte Bayerns Trainer Jupp Heynckes sein Team nicht nur souverän in die Viertelfinals geführt, sondern auch einen Rekord aufgestellt. Es war sein elfter Sieg in Folge in der Champions League. Das ist vor ihm noch keinem Trainer gelungen.

Telegramm:

Besiktas Istanbul - Bayern München 1:3 (0:1)

40'000 Zuschauer. - SR Oliver (ENG). - Tore: 18. Thiago Alcantara 0:1. 46. Gönül (Eigentor) 0:2. 59. Vagner Love 1:2. 84. Wagner 1:3.

Bayern München: Ulreich; Rafinha, Boateng, Hummels (45. Süle), Alaba; Vidal, Javi Martinez, Thiago Alcantara (35. James Rodriguez); Müller, Lewandowski (68. Wagner), Ribéry.

Besiktas Istanbul: Zengin; Gönül, Medel, Uysal, Erkin; Quaresma, Özyakup, Arslan (60. Hutchinson), Lens (60. Talisca); Vagner Love (75. Babbel), Pektemek.