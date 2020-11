Der 28-Jährige hatte bereits vergangene Woche ein positives Testergebnis erhalten. Salah befindet sich in Isolation und fehlt dem englischen Meister gegen Premier-League-Leader Leicester am Sonntag sowie in der Champions League gegen Atalanta Bergamo am kommenden Mittwoch. Berichten zufolge zeigt Salah milde Symptome.

Auch Arsenals Mohamed Elneny, der andere ägyptische Premier-League-Spieler mit Vergangenheit beim FC Basel, hat sich mit dem Coronavirus infiziert.