Pogba war auch rhetorisch in Höchstform und sorgte dafür, dass «Les Bleus» topmotiviert auf den Platz gingen. Seine Rede im Wortlaut:

«Ich will nicht zu viel reden. Wir alle wissen, was ansteht. Wir alle wissen, was wir wollen. Wir alle wissen, welchen Weg wir bis jetzt gehen mussten. In unseren Herzen und unseren Augen sehe ich die Konzentration. Jungs, ich wiederhole mich vielleicht, aber wir sind nur 90 Minuten davon entfernt, eine fantastische Geschichte zu Ende zu schreiben.

Ich weiss nicht, wie viele Spiele wir in unseren Karrieren schon gespielt haben. Aber das hier, das kann alles verändern. Es kann unsere Geschichte verändern. Zwei Mannschaften, ein Pokal: es ist die gleiche Ausgangslage für die anderen, auch die wollen gewinnen. Wir haben vor zwei Jahren ein Finale verloren, wir wissen das. Wir spüren es noch hier, hier und hier [zeigt auf sein Herz, sein Bauch und seinen Kopf]. Aber heute lassen wir niemanden nehmen, was uns gehört.

Ich will, dass wir uns heute unseren Platz in der französischen Geschichte sichern. Alle werden sich erinnern. Die Kinder von morgen, sogar deren Kinder und deren Kinder. Wir haben 90 Minuten Zeit, um Geschichte zu schreiben. Für immer. Für immer, Jungs! Ich schaue euch an und ich will das wir wie Krieger auf diesem Feld gewinnen. Und danach will ich, dass wir vor Freude weinen, nicht aus Trauer.»