Milans Trainer Gennaro Gattuso musste in der ersten Halbzeit zwei verletzte Spieler ersetzen - so bereits nach zwölf Minuten den jungen italienischen Nationalgoalie Gianluigi Donnarumma durch den spanischen Routinier Pepe Reina. Mit den frühen Auswechselungen sanken für den als Ersatzspieler nominierten Ricardo Rodriguez die Chancen auf einen Einsatz. Tatsächlich blieb Rodriguez die ganze Partie auf der Bank, während bei Udinese Valon Behrami knapp 20 Minuten vor Schluss ausgewechselt wurde.

Stürmer Krzysztof Piatek brachte das in einen harten Kampf um einen Platz in der Champions League involvierte Milan unmittelbar vor der Pause mit einem Kopfball im Nachsetzen voran. Es war das 20. Meisterschaftstor des Polen in dieser Saison. Den Ausgleich erzielte Kevin Lasagna Mitte der zweiten Halbzeit nach einem Konter.

Telegramme und Rangliste

Milan - Udinese 1:1 (1:0). - Tore: 45. Piatek 1:0. 65. Lasagna 1:1. - Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (Ersatz). Udinese bis 76. mit Behrami.

Rangliste: 1. Juventus Turin 29/78 (60:19). 2. Napoli 29/63 (56:24). 3. Inter Mailand 29/53 (43:25). 4. AC Milan 30/52 (44:28). 5. Lazio Rom 28/48 (42:29). 6. Atalanta Bergamo 29/48 (60:40). 7. AS Roma 29/47 (53:43). 8. Torino 29/45 (38:27). 9. Sampdoria Genua 29/45 (50:38). 10. Fiorentina 29/38 (44:36). 11. Parma 29/33 (31:47). 12. Cagliari 29/33 (28:40). 13. Genoa 29/33 (34:44). 14. Sassuolo 29/32 (40:49). 15. Udinese 29/29 (27:41). 16. SPAL Ferrara 29/29 (26:42). 17. Bologna 29/27 (27:43). 18. Empoli 29/25 (36:55). 19. Frosinone 29/17 (21:54). 20. Chievo Verona 29/11 (21:57).