Rodriguez kam wie weitere vier Neuzugänge, für welche Milan in den letzten Wochen insgesamt 87 Millionen Euro ausgegeben hatte, von Beginn weg zum Einsatz und stand nach einer Viertelstunde einem Tor nahe, doch Luganos neuer Keeper David Da Costa wehrte in Corner.

Nach der Pause erschien Rodriguez im mit 7000 Zuschauern ausverkauften Cornaredo nicht mehr, weil Milans Trainer Vincenzo Montella elf Wechsel vornahm und in den zweiten 45 Minuten vornehmlich Spieler einsetzte, welche auf der Verkaufsliste stehen und in Mailand keine Zukunft haben. Trotzdem dominierte Milan den Dritten der letzten Super-League-Saison deutlich und erhöhte mit drei Toren in der letzten halben Stunde auf 4:0.