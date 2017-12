Tatsächlich hat sich Lang durch seine wichtigen Treffer – vier seiner sieben Tore fungierten als Dosenöffner – wieder in den Fokus anderer Vereine gespielt. Bundesligist Hannover meldete kürzlich Interesse an, doch Lang will im Falle eines Abschieds aus Basel nur zu einem «grösseren Klub» und nicht nur in eine bessere Liga wechseln. Das betonte der Ostschweizer auch in dieser Woche wieder.

Doch auch wenn Lang den FC Basel bald verlassen sollte: Mit seiner Trefferserie hat er sich einen Platz in der FCB-Historie geschaffen. Seit Beginn der Datenerfassung ist es noch nie einem FCB-Verteidiger gelungen, in fünf aufeinanderfolgenden Pflichtspielen zu treffen. Selbst unter den Basler Stürmern hat eine solche Torquote Seltenheitswert. Seit 2003 gibt es nur drei Serien, die länger andauerten als die von Michael Lang im Jahr 2017.

Nachdem Alex Frei bereits zu Beginn der Saison im Herbst 2009 in fünf Spielen in Folge – wie jetzt Lang – insgesamt sieben Treffer erzielte, traf der Stürmer gegen Ende derselben Saison auch noch in sechs Spielen in Serie. Allerdings gelang dem minimalistischen Stürmer zwischen dem 25. und dem 30. Spieltag pro Partie nur je ein einziger Treffer.

Sechsmal in Serie netzte vier Jahre später auch Valentin Stocker für den FCB. Der heutige Hertha-Spieler kam durch einen Doppelpack gegen St. Gallen in diesem Zeitraum auf sieben Treffer.