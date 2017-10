Reals unerwartete Niederlage hat eine gewisse politische Brisanz, weil Girona in Katalonien liegt. Ebenso brisant sind die Auswirkungen in der Tabelle. Durch die zwei bisherigen Niederlagen sowie zwei (in Heimspielen) erzielten Unentschieden hat der Meister und Champions-League-Sieger in zehn Runden bereits zehn Punkte liegenlassen, während der souverän führende Erzrivale Barcelona erst zwei Punkte abgegeben hat.

In der Halbzeit führte Real in Girona dank Iscos drittem Meisterschaftstor in dieser Saison 1:0. Aber innerhalb von nur fünf Minuten ab der 54. Minute gelang den Katalanen mit Treffern der Uruguayers Christian Stuani und der Spaniers Portu die unerwartete Wende.

Girona - Real Madrid 2:1 (0:1). - Tore: 12. Isco 0:1. 54. Stuani 1:1. 58. Portu 2:1.

Weiteres Resultat: Getafe - San Sebastian 2:1.

Rangliste: 1. FC Barcelona 10/28 (28:3). 2. Valencia 10/24 (27:11). 3. Real Madrid 10/20 (19:9). 4. Atlético Madrid 10/20 (15:6). 5. FC Sevilla 10/19 (11:9). 6. Villarreal 10/17 (16:11). 7. Leganes 10/17 (9:5). 8. Betis Sevilla 9/16 (19:17). 9. San Sebastian 10/14 (21:20). 10. Getafe 10/12 (13:11). 11. Girona 10/12 (11:15). 12. Celta Vigo 9/11 (18:14). 13. Levante 9/11 (9:11). 14. Athletic Bilbao 10/11 (10:12). 15. Espanyol Barcelona 9/10 (8:12). 16. Deportivo La Coruña 9/8 (10:18). 17. Eibar 9/7 (3:20). 18. Las Palmas 9/6 (7:22). 19. Alaves 10/3 (4:16). 20. Malaga 9/1 (4:20).