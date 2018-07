Sarris Verpflichtung war keine Überraschung, sondern vielmehr eine Frage von Tagen. Chelsea musste sich mit Napoli auf die Konditionen zur Übernahme des 59-jährigen Coaches (Vertrag bis 2020) einigen.

Unter Sarri hatte Napoli in den letzten drei Saisons zweimal als Zweiter (2017/18 mit dem Punkterekord) und einmal als Dritter für Furore gesorgt. Vor allem aber erzielten die Süditaliener in dieser Zeit 251 Tore und damit so viele wie kein anderes Serie-A-Team. Dies dürfte eines der Argumente von Chelseas Besitzer Roman Abramowitsch gewesen sein, den unattraktiven Spielstil von Conte durch jenen von Sarri zu ersetzen.