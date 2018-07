Wo sehen Sie den FC St. Gallen in der Tabelle nächste Saison?

Vor allem geht es uns wie gesagt darum, so schnell wie möglich eine gewisse Konstanz über einen längeren Zeitraum zu finden. Und wir wollen zu Hause eine Macht werden, sodass auch Spitzenteams wie YB und Basel Mühe haben hier im Kybunpark Punkte mitzunehmen. Ganz allgemein gesagt haben wir aber aufgrund des Stadions, des Spielerkaders, dem Zuschaueraufmarsch und der Bedeutung in der Ostschweiz schon den Anspruch uns in den Top 5 der Liga festzusetzen. Auch wenn das bei der Ausgeglichenheit der Liga keine Selbstverständlichkeit ist. Und auch im Cup wollen wir in der nächsten Saison ein Ausrufezeichen setzen.

St. Gallen hat die Möglichkeit in dieser Saison europäisch zu spielen. Was erwarten Sie vom Team international?

Zuerst folgt in der zweiten Runde ein schwieriges Spiel gegen die norwegische Mannschaft aus Sarpsborg. Das Ziel ist es dann, die eine oder andere Runde zu überstehen und wenn wir schliesslich sogar im Playoff vor der Gruppenphase der Europa League auch noch einen happigen Gegner aus dem Weg räumen würden, wäre das natürlich ein Traum. Davon ausgehen können wir aber nicht.

Wie ist die Vorbereitung auf die neue Saison verlaufen?

Gut, wir führten das Projekt „Espen on tour“ ein und waren so in den Regionen der Ostschweiz unterwegs und hielten dort Trainingseinheiten ab. So war der Kontakt zur Bevölkerung gegeben. In Bad Ragaz waren wir im Trainingslager. Da ging es hart zur Sache; denn jeder Spieler wollte sich für den endgültigen Kader aufdrängen.