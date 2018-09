Akanji erzielte in seinem 16. Bundesliga-Einsatz seinen ersten Treffer und dieser war sehenswert. Der Innenverteidiger eroberte im gegnerischen Strafraum den Ball, liess einen Gegner mit einer Körpertäuschung aussteigen und schoss in Goalgetter-Manier das 5:0. Dortmund zeigte trotz vieler junger Spieler in der Startformation einen über die gesamte Spielzeit überzeugende Leistung. Marco Reus war einer der Routiniers im Team. Er traf als Einziger zweimal.

Dank dem Kantersieg ist das unter Favre weiterhin ungeschlagene Dortmund bis an zwei Punkte an Leader Bayern München herangekommen. Auch nur drei Zähler hinter dem Meister zurück liegt Borussia Mönchengladbach mit seinen zahlreichen Schweizern. Drei von ihnen standen beim 3:1 gegen Eintracht Frankfurt im Einsatz: Yann Sommer, Denis Zakaria und Nico Elvedi. Elvedi erzielte in de 85. Minute das 3:1. Der 21-Jährige traf nach einem Eckball mit dem Kopf zum Schlussstand. Es war für den Zürcher der dritte Bundesliga-Treffer, der erste in der laufenden Saison.

Bayer Leverkusen mischt noch nicht vorne mit, hat sich nach seinem schwachen Saisonstart aber gefangen. Die Mannschaft von Heiko Herrlich kam mit dem 2:1 beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf zum dritten Sieg innerhalb von sechs Tagen. Nach Ludogorez Rasgrad in der Europa League und Mainz daheim in der Bundesliga wurde auch Düsseldorf geschlagen. Kevin Volland schoss in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit die beiden Tore. Düsseldorf erzielte den Anschlusstreffer erst in der 94. Minute.

Bundesliga. Telegramm und Tabelle:

Dortmund - Nürnberg 7:0 (2:0). - 75'700 Zuschauer. - Tore: 9. Larsen 1:0. 32. Reus 2:0. 49. Hakimi 3:0. 58. Reus 4:0. 74. Akanji 5:0. 85. Sancho 6:0. 88. Weigl 7:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Akanji und Bürki, ohne Hitz (Ersatz).

Leipzig - Stuttgart 2:0 (1:0). - 32'187 Zuschauer. - Tore: 45. Orban 1:0. 80. Augustin 2:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (nicht im Aufgebot).

Mainz - Wolfsburg 0:0. - 19'205 Zuschauer. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 70.) und Steffen (ab 88.).

Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 3:1 (0:0). - 41'257 Zuschauer. - Tore: 56. Pléa 1:0. 65. Hazard 2:0. 73. Rebic 2:1. 85. Elvedi 3:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria (ab 76.), ohne Lang (Ersatz) und Drmic (nicht im Aufgebot). Eintracht Frankfurt mit Fernandes (bis 72.).

Fortuna Düsseldorf - Leverkusen 1:2 (0:0). - 40'046 Zuschauer. - Tore: 50. Volland 0:1. 60. Volland 0:2. 94. Hennings (Foulpenalty) 1:2.

Rangliste: 1. Bayern München 5/13. 2. Borussia Dortmund 5/11. 3. Werder Bremen 5/11. 4. Hertha Berlin 5/10. 5. Borussia Mönchengladbach 5/10. 6. Wolfsburg 5/8. 7. Mainz 05 5/8. 8. RB Leipzig 5/8. 9. Hoffenheim 5/7. 10. SC Freiburg 5/7. 11. Bayer Leverkusen 5/6. 12. Augsburg 5/5. 13. Fortuna Düsseldorf 5/5. 14. 1. FC Nürnberg 5/5. 15. Eintracht Frankfurt 5/4. 16. Hannover 96 5/2. 17. VfB Stuttgart 5/2. 18. Schalke 04 5/0.