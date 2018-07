Und nun droht sich die Geschichte für Mandzukic bei seinem aktuellen Verein Juventus Turin zu wiederholen. Während er sich mit Kroatien auf das Halbfinal vorbereitete, hat sein Verein Cristiano Ronaldo verpflichtet. Erste Gerüchte, wonach Mandzukic nach der WM zu Dortmund wechseln soll, machen bereits die Runde. Mandzukic äussert sich im Moment zu nichts, er lief nach dem Spiel an den Reportern vorbei.

Perisics spezielles Verhältnis

Mandzukic ist Teil eines kroatischen Offensivtrios, das so unberechenbar ist. Dazu gehört auch Ivan Perisic. Sein Ausgleich hauchte im Halbfinal gegen England den Kroaten neues Leben ein, und das Siegtor in der Verlängerung durch Mandzukic bereitete Perisic mit dem Kopf vor. Verdient wurde er zum Mann des Spiels gewählt. «Keiner könnte glücklicher sein als ich, gegen Frankreich im Final zu spielen», sagte Perisic im Hinblick auf das Endspiel am Sonntag.

Für ihn ist das Aufeinandertreffen mit dem Weltmeister von 1998 aussergewöhnlich. Als 17-Jähriger verbrachte er zwei Jahre in Sochaux – aus familiären Gründen. Darüber sprechen will er nicht. Laut Medienberichten stand die Hühnerfarm seins Vaters in Kroatien vor der Pleite. Der Sohn sollte als Fussballprofi Geld besorgen – und wurde nach Frankreich geschickt. Später machte Perisic seinen Weg über Brügge in die Bundesliga zu Dortmund und Wolfsburg, heute spielt er bei Inter Mailand.