Griezmann darf dank einer Ausstiegsklausel um 100 Millionen Euro den Verein wechseln. "Die Anzahl der Kandidaten ist durch die hohe Ablösesumme beschränkt. Es gibt United, Manchester City, Chelsea, Barcelona und Real Madrid", sagte Griezmanns Spielerberater Eric Olhats. "United war der erste, der sich gemeldet hat, und ist am konkretesten in seinen Wünschen", so Olhats.

Manchester United will im Sommer seinen Angriff verstärken, zumal Zlatan Ibrahimovic mit einer schweren Knieverletzung länger ausfällt. Griezmann hat für Atletico in dieser Saison bereits 25 Tore erzielt. An der EM in Frankreich war der 26-jährige Stürmer mit sechs Treffern Torschützenkönig.